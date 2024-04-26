Ergin Ataman'dan çarpıcı sözler: Beni tehdit ettiler, Ben Türküm bir şey yapamazsınız Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv'i 95-79 yendikleri THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçının ardından basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv'i 95-79 yendikleri THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçının ardından basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın Maccabi teknik heyetinden kendisine yönelik sözler hakkındaki açıklamaları ise basın toplantısına damga vurdu.

Gergin toplantı...

İşte Ataman'ın açıklamaları;

Maça iyi başlayamadık. Maccabi'nin çok iyi bir hücum takımı olduğu bir gerçek. İlk periyotta topa yeterince baskı yapamadık, özellikle Lorenzo Brown'a karşı, 28 sayı atmalarına izin verdik. Ancak ikinci periyottan itibaren, özellikle de Sloukas oyuna girdiğinde, harika savunma yapmaya başladık.

"Ben Türküm bana bir şey yapamazsınız"