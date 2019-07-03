Bozcaada, Ramazan Öksüz cinayeti için ayakta

Çanakkele'nin Bozcaada ilçesinde, Ramazan Öksüz'ün (31) eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 kişiden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklandı.

8 KİŞİ SERBEST KALDI

Bozcaada'da geçtiğimiz Cumartesi saat 03.30 sıralarında bir eğlence mekanında başlayıp dışarı taşan kavgada, Ramazan Öksüz’ün dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ezine ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 8 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül'ün tutuklanmasına, 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

BOZCAADA'DA PROTESTO

Öte yandan dün akşam ada sakinleri, Öksüz'ün hayatını kaybetmesiyle ilgili sadece 3 kişinin tutuklanmasına karşı sokaklardaydı. Twitter'da #bozcaadaayakta etiketine binlerce kişi tepki gösterdi.

Bozcaadalılar Ramazan Öksüz cinayeti için ayakta VİDEO



FERİDUN DÜZAĞAÇ'TAN 'RAMAZAN ÖKSÜZ' PAYLAŞIMI

Zamanının büyük bölümünü Bozcaada'daki evinde geçiren şarkıcı Feridun Düzağaç, Ramazan Öksüz ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan 11 kişinin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık arasında yer alan ve sakinleştirmeye çalışan Feridun Düzağaç, Instagram'dan Ramazan Öksüz'ün fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti: "Yıllar içinde bu 'eskiden güzel' adada biriktirdiğimiz tüm anıları bir anda anlamsız kılan vahşi bir cinayete kurban verdiğimiz dadamız Ramazan, daha seni toprağa vermeden arkandan konuşan yerel vicdansızlığın... Gecenin son gemisiyle adaya geçip seni aramızdan çalan canilerin… Bu vahşet yaşanırken seyredip katiline seyirci kalan soysuzların… Olay yeri incelemesi yapılmadan kanını yıkayan kansızların ve bunlara cesaret verenlerin… Yerel gazeteciyi 'haberi yaparsan bedelini ödersin' ile tehdit eden adam kayırmacılığın…. Bir daha o barın açılmasına izin verecek izahsızlığın kökü kuruyana kadar hatırana sahip çıkacağıma, sahip çıkılması için elimden geleni yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin olsun koca oğlan..."



TWITTER'DAKİ TEPKİLER

Twitter'da #bozcaadaayakta etiketiyle yapılan tepki paylaşımları;