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Brezilya, Fransa'ya set vermedi

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Fransa'yı 3-0 yendi.

AA AA
Brezilya, Fransa'ya set vermedi
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında, Fransa ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla Brezilya oldu.

Brezilya, VNL'deki 5. galibiyetini alırken Fransa, 4. kez yenildi.

86 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Ankara

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Nicolas Casado (Arjantin)

Fransa: Fanguedou, Danard-Selosse, Cazaute, Sylves, Ndiaye, Ratahiry (Gelin, Schalk, Stojiljkovic, Depie, Jaegy, Rotar, Elouga)

Brezilya: Bergmann, Diana, Tainara, Ana Cristina, Julia, Macris (Marcelle, Roberta, Kisy, Rosamaria)

Setler: 22-25, 19-25, 15-25

Süre: 86 dakika

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)