taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46705
Euro
6.1874
Altın
1308.025
Borsa
102196.57
Gram Altın
229.773

Brezilya’da bir okula silahlı saldırı: 8 ölü

Brezilya’da iki saldırgan bir okula silahlı baskın düzenledi. Saldırıda en az 5 öğrenci, bir görevli hayatını kaybetti. Yerel medya, saldırganların okul içinde intihar ettiğini de yazdı.

DHA | 13.03.2019 - 17:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Silahlı saldırı Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Suzano şehrindeki Raul Brasil adlı bir okulda yaşandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, iki gencin düzenlediği saldırı sonucunda, en az 5 öğrenci ve bir okul görevlisi hayatını kaybetti.

Brezilya’da bir okula silahlı saldırı: 8 ölü

SALDIRGANLAR İNTİHAR ETTİ

Ayrıca, saldırganların öğrencilere ateş açtıktan sonra olay yerinde intihar ettiği de belirtildi. Olay yerine 6 kurtarma ekibinin ve 2 helikopterin gönderildiği belirtilirken, kurtarma ekibinden yetkililer ise en az 9 yaralının olduğunu, fakat yaralılar arasında çocukların olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

Brezilya’da bir okula silahlı saldırı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sayid konkordato istedi

Hacı Sayid konkordato istedi

161
Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

108
2018'de en çok göç veren iller belli oldu

2018'de en çok göç veren iller belli oldu

59
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

40
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

62
HDP'li milletvekillerinden jandarmaya provakasyon

HDP'li milletvekillerinden jandarmaya provakasyon

163
Kemal Kılıçdaroğlu: Sanatçı baskıya direnir

Kemal Kılıçdaroğlu: Sanatçı baskıya direnir

259
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir