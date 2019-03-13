Brezilya’da bir okula silahlı saldırı: 8 ölü

Silahlı saldırı Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Suzano şehrindeki Raul Brasil adlı bir okulda yaşandı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, iki gencin düzenlediği saldırı sonucunda, en az 5 öğrenci ve bir okul görevlisi hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR İNTİHAR ETTİ

Ayrıca, saldırganların öğrencilere ateş açtıktan sonra olay yerinde intihar ettiği de belirtildi. Olay yerine 6 kurtarma ekibinin ve 2 helikopterin gönderildiği belirtilirken, kurtarma ekibinden yetkililer ise en az 9 yaralının olduğunu, fakat yaralılar arasında çocukların olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

Brezilya’da bir okula silahlı saldırı VİDEO