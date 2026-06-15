Brezilya'da can alan bungee jumping ihmalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Brezilya basınında yer alan ve ayrıca sosyal medyaya yansıyanlara göre köprü üzerinde gerçekleştirilen halatla yüksekten atlama (bungee jumping) etkinliği sırasında görevli personeller, güvenlik ekipmanlarını bağlamayı unuttukları kadını 40 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.

Yaklaşık 40 metre yükseklikten boşluğa bırakılan kadın, güvenlik halatı takılı olmadığı için son sürat zemine çakıldı.

İhmalin fark edilmesinin ardından sağlık ekipleri ve görevliler tarafından müdahalede bulunuldu ancak talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

O ANLAR KAMERALARDA

Talihsiz kadının halatı bağlanmadan boşluğa bırakıldığı anlara dair farklı açıdan bir video daha ortaya çıktı.

Yeni görüntülerde kadının direkt olarak zemine çakıldığı ve hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.