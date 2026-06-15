Brezilya'da can alan bungee jumping ihmalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Sao Paulo eyaletine bağlı Limeira kentinde düzenlenen bir bungee jumping etkinliğinde yaşanan ihmalkarlık, 21 yaşındaki genç bir kadının ölümüne neden oldu. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler, yaşanan ihmalin ne denli korkunç olduğunu gözler önüne serdi.
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Brezilya basınında yer alan ve ayrıca sosyal medyaya yansıyanlara göre köprü üzerinde gerçekleştirilen halatla yüksekten atlama (bungee jumping) etkinliği sırasında görevli personeller, güvenlik ekipmanlarını bağlamayı unuttukları kadını 40 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.
Yaklaşık 40 metre yükseklikten boşluğa bırakılan kadın, güvenlik halatı takılı olmadığı için son sürat zemine çakıldı.
İhmalin fark edilmesinin ardından sağlık ekipleri ve görevliler tarafından müdahalede bulunuldu ancak talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
O ANLAR KAMERALARDA
Talihsiz kadının halatı bağlanmadan boşluğa bırakıldığı anlara dair farklı açıdan bir video daha ortaya çıktı.
Yeni görüntülerde kadının direkt olarak zemine çakıldığı ve hareketsiz kaldığı anlar yer aldı.Brezilya’daki bungee jumping faciasında yeni detay: Çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi