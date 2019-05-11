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Brezilya'da kaçak elektrik kontrol ekibine saldırı

Türkiye'den alışık olduğumuz görüntülerin aynısı, Brezilya'da kaydedildi. Bedava elektrik kullanmak isteyenler, kontrol ekibine tekme tokat saldırdı.

Haber Merkezi | 11.05.2019 - 09:17..
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Brezilya'da kaçak elektrik kontrol ekibine saldırı

Görüntüler Brezilya'dan...

Kaçak elektrik kullanan bir aile, kontrol ekibinin elektriği kontrol edip kesmeye kalkması üzerine ortalığı birbirine kattı.

Kontrol ekibine tekme tokat saldırı anında, kameralar da kayıttaydı.

Brezilya'da memurlara kaçak elektrik dayağı VİDEO

Görüntüler, Türkiye'nin kaçak elektrik kullanımının en yüksek oranda olduğu illerini akıllara getirdi.

Bilindiği üzere, Türkiye'de de kaçak elektrik kullanımını kontrole giden ekipler, benzer saldırılara uğruyor.

Brezilya'da kaçak elektrik kontrol ekibine saldırı

Kaçak kontrolüne giden ekibe saldırı VİDEO

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