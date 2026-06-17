BSL finali: Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı kaçta, nereden izlenir?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde durum eşitlendi.

İlk karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş GAİN, ikinci mücadelede ise Fenerbahçe Beko’nun 93-68’lik farklı galibiyetine engel olamadı. Gözler üçüncü karşılaşmaya çevrildi.

Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko’nun parkeye çıkacağı bu dev mücadele öncesinde, maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan izlenebileceği merak ediliyor.

İşte bu akşam oynanacak kritik final maçının tüm detayları ve canlı yayın bilgileri.

Beşiktaş GAIN - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Serinin üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, kendi evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayarak seride avantaj yakalamaya çalışacak.

Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşma, bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

Basketbolseverler, maçı beIN Sports Haber kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

Karşılaşmanın yönetiminde ise hakem üçlüsü olarak Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı görev yapacak.

Toplamda 3 galibiyete ulaşan tarafın 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacağı final serisinde, bu akşamki maçın galibi büyük bir moral üstünlüğü sağlayacak.