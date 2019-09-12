Doğa tutkunlarının son yıllarda ilgi odağı haline gelen kamp turizminde, bu yaz büyük bir hareketlilik yaşandı.

Kamp çadırı ve kamp malzemelerinin satışları da arttı.

KONAKLAMA TATİL DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yaz boyunca şehir stresinden uzaklaşmak isteyen ve uygun fiyatlı tatil arayanlar, kamp alanlarına akın etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, "Bu yaz tatilcilerin yeni trendi 'çadır turizmi' oldu, yurt içi konaklamalı tatillerde ise düşüş yaşandı." dedi.

ÇADIR FİYATLARI 180 İLA BİN 500 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 11 yıldır kamp malzemeleri satışı yapan Enver Karahan, "Bu sene satışlar geçen yıla göre büyük oranda arttı. Satış bazında bakıldığı zaman cirolarda artış yaşandı. Yaz kampçılığı denilen ürünler müşterilerin ilgisini çekiyor. Bunların içinde festival çadırı denilen yazlık çadır, şişme yatak ve uyku tulumu var. Yazlık çadırların kumaşları daha farklı oluyor. Tamamen kışlık olan çadırlar su geçirmez olarak üretiliyor." dedi.

İKİ KİŞİ 180 TL İLE TATİL YAPIYOR

İki ve dört kişilik çadırların satıldığını dile getiren Karahan, "Fiyatları 180 TL ile bin 500 TL arasında değişiyor. Otel fiyatlarının artmasıyla birlikte çadır satışlarımızda artış oldu. İnsanlar çok para harcamadan tatil yapmak istiyorlar. Bunun da belli başlı seçenekleri var. Ya pansiyon tercih ederek daha fazla para ödeyecek ya da çadırı tercih edecekler. Oteller pahalı, iki kişilik 180 TL'lik bir çadır alıp, çok daha keyifli zaman geçirebilirler. İnsanlar aynı zamanda çadırı biraz da macera olarak görüyor." dedi.

"ARTIK TÜM KESİMLERE HİTAP EDİYOR"

Kamp malzemeleri satışı yapan Busen Alparslan da, "İnsanlar artık doğaya daha fazla ilgi duymaya başladı. Genel bir ilgi söz konusu. Doğa yürüyüşlerinde ve kampçılıkta artış var. Özellikle orta yaş ve orta yaşın üstündeki bireyler kampçılığa daha fazla ilgi göstermeye başladı. Geçen yıla göre piyasadan kaynaklı bir kırılma var işlerimizde, ancak vatandaşlarımızın bu alana ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Festival çadırları günübirlik kullanılıyor ve kullanıldıktan sonra genelde zarar görüyor. Biz o çadırlardan satmadığımız için iki kişilik çadırların fiyatı 300 TL'den başlıyor ve kişi sayısı ile özelliğine göre bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Vatandaşların çadır seçimi yaparken dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.