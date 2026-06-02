Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın gözaltındaki ilk görüntüsü

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının son ayağı Buca oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen yolsuzluk operasyonunda, aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra eski başkanlar, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı.

İLK GÖRÜNTÜSÜ GELDİ

Gözaltı süreci devam ederken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, gözaltında ilk fotoğraf karesi ortaya çıktı.

EK SÜRE ALINDI

Edinilen son bilgilere göre, operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 54'e yükseldi.

Soruşturmanın kapsamının son derece geniş olması, şüpheli sayısının fazlalığı, alınacak ifadelerin uzunluğu ve ele geçirilen dijital materyallerin inceleme sürecinin zaman alacak olması nedeniyle, emniyet güçlerine savcılık tarafından ek gözaltı süresi verildi.

Bu kararla birlikte şüphelilerin emniyetteki sorgu ve ifade alma işlemleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.

GİZLİLİK KARARI TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

Yolsuzluk ağının mali boyutunu ve rüşvet trafiğinin şifrelerini tam olarak çözmek isteyen savcılık, delillerin karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla soruşturma dosyasına mahkeme kararıyla getirdiği gizlilik kararını titizlikle uyguluyor.

Bu kararla birlikte, şüpheli avukatlarının dosya içeriği, teknik takip dökümleri ve dijital inceleme raporlarına erişimi kısıtlanmış durumda.

Ekipler, elde edilen tespitler ışığında soruşturmayı derinleştiriyor.

Gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.