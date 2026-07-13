Bugün Dünya Kupası maçı yok mu? İşte yarı final takvimi

Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı, geçtiğimiz gün oynanan Arjantin-İsviçre karşılaşmasıyla birlikte noktalandı.

Artık turnuvada sadece dört dev takım, finale yükselebilmek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği yarı final takvimi belli oldu. Peki, bu akşam maç yok mu? Yarı final maçları ne zaman oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maç takvimi

14 Temmuz 2026 Salı: Fransa - İspanya (TSİ 22.00)

15 Temmuz 2026 Çarşamba: İngiltere - Arjantin (TSİ 22.00)

Dünya Kupası finali ne zaman?

FIFA'nın resmi maç takvimine göre 2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Finalistler ise yarı final karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Bu dev final ile birlikte, 48 ülkenin katılımı ve toplam 104 karşılaşma ile futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan organizasyon sona erecek.