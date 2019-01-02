Bugüne kadar keşfedilen en uzak uzay cismi: Ultima Thule

NASA'nın New Horizons adlı uzay aracı, şimdilerde Güneş Sistemi'nin en uzak nesnesini keşfediyor. Yeni yılın ilk gününde veriler toplamaya başlayan araç, Ultima Thule adlı bir uzay nesnesini inceliyor. Dünyadan yaklaşık 6,6 milyar kilometre uzaklıkta olan Ultima Thule, bir uzay aracı tarafından bugüne kadar keşfedilen en uzak nesne olma özelliğini taşıyor. Bilim insanları, bu nesneyi yakından inceleyerek güneş sisteminin oluşumu hakkında bilgi toplamaya çalışacak.

2006'DAN BERİ UZAYDA

New Horizons uzay aracı, Ocak 2006'dan bu yana güneş sisteminde ilerliyor. Şubat 2007'de Jüpiter'i geçtikten sonra bir yerçekimi artışına maruz kalan araç, ardından 2015 yılında Plüton ve uydularından veri toplamak için 6 ay zaman harcadı. Daha sonra Neptün'ün ötesindeki soğuk ve buzlu nesneleri invelemek için Kulper Kuşağı'na ulaştı.

New Horizons uzay aracı, 1 Ocak 2019'da sabahın erken saatlerinde Ultima Thule'a ulaştı. Ultima Thule uçuşu, nesnenin Dünya'dan uzaklığı nedeniyle, teknik olarak Plüton uçuşundan çok daha zorluydu. Nesnenin tam konumu ve yakınındaki uyduların veya diğer çevresel tehlikelerin potansiyel varlığı dahil olmak üzere, daha birçok bilinmeyen vardı.





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NASA bilim insanları Ultime Thule'un küresel bir şekle sahip olmadığını önceden biliyorlar. Muhtemelen uzun bir şekli olan bu cisim, birbirlerine yakın duran iki nesneden bile oluşabilir. New Horizons görevinin baş araştırmacısı Dr. Alan Stern, yakında bu gizemi ortadan kaldıracaklarını söyledi. Dün itibari ile uzay aracı, Ultima Thule'un yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekip Dünya'ya gönderdi. Bu fotoğrafların bugün yayınlanması bekleniyor.