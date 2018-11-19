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Buket Uzuner'in Umay Nine'si, 1800 yıllık zeytin ağacına isim oldu

Everest Yayınları, Buket Uzuner’in romanlarında adını Türk Mitolojisi’ndeki Tabiat Ana’dan alan “Umay Nine” karakterinin, Seferihisar’da bulunan 1800 yaşındaki tarihi zeytin ağacına isim olduğunu duyurdu.

Özel İçerik | 19.11.2018 - 14:10..
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buket uzuner

Hafta sonu, Seferihisar Belediyesi, Tarım Şenliği kapsamında düzenlediği zeytinyağı müzayedesinde, Belediye Başkanı Tunç Soyer, Teos Antik Kenti’nde bulunan 1800 yaşındaki zeytin ağacına “Umay Nine Ağacı” adını verdiklerini açıkladı. Bu ismin ise, Buket Uzuner’in “Tabiat Dörtlemesi”: “Su”, “Toprak”, “Hava” romanlarındaki bilge Anadolu kadını kahramanı “Umay Nine”den esinlenerek konduğunu da belirtti.

Buket Uzuner'in Umay Nine'si 1800 yıllık zeytin ağacına isim oldu

(Buket Uzuner)

Uzuner’in bahsi geçen romanlarına da kısaca değinmek isterim…

Buket Uzuner'in Umay Nine'si 1800 yıllık zeytin ağacına isim oldu

SU

Buket Uzuner, SU romanında bütün canlı varlıkları eşit değerde kabul ederek doğayı ve yaşamı kutsayan kadim Türk geleneği Kamanlık'a (Şamanlık) selam ederken, okurları hem eko-feminist bir okumaya, hem de 1000 yıl önce Uygur harfleriyle ön-Türkçe yazılmış olduğu düşünülen (Mutluluk Bilgisi) KUTADGU BİLİG ŞİFRESİ ile zihin oyunlarına davet ediyor.

Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları - Su

Buket Uzuner

Everest Yay.

S.: 344

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Buket Uzuner'in Umay Nine'si 1800 yıllık zeytin ağacına isim oldu

TOPRAK

Türk mitolojisinde temsil edildiği 'alt dünya' söylenceleri ve gezegenimizin ana rahmi; tohumdan-insana bütün canların yuvası olan TOPRAK, bu romanda okura ekolojik bir alt metin okuması da sunuyor.

Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları - Toprak

Buket Uzuner

Everest Yay.

S.: 560

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Buket Uzuner'in Umay Nine'si 1800 yıllık zeytin ağacına isim oldu

HAVA

Buket Uzuner, iklim değişikliğinin neden olduğu tabiat felaketlerinin sürdürülebilir temiz enerji çözümleriyle engelleneceğini savunan, hayvan, çocuk, kadın ve çevre hakları destekçisi kadın gazeteci Defne Kaman karakteriyle edebiyata bir iz düşüyor. Yazar, okuru binlerce yıllık kadim Kam  geleneğimizin insanı tabiattaki tüm diğer canlılarla eşit kabul eden özünü hatırlamaya davet ediyor.

Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları - Hava

Buket Uzuner

Everest Yay.

S.: 330

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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