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Bülent Arınç: Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılıp yeni bir oluşum kuracağı iddia edilen isimleri uyardı.

İHA | 12.05.2019 - 04:53..
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Bülent Arınç: Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz

AK Parti Manisa İl Başkanlığının, Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında AK Parti yönetimi ve teşkilatı bir araya geldi.

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftarın ardından konuşan Arınç, konuşmasında parti kuracağı iddia edilen Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan gibi eski AK Parti’li vekillere de mesaj verdi.

Bülent Arınç: Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz

"BİRİLERİNİN KULAĞI ÇINLASIN"

AK Parti’den ayrılmanın kendilerine başarı getirmeyeceğini savunan Arınç, "Ben kazanıyor muyum, evet. Ortağım da kazanıyor mu, evet. O zaman bu ittifak başarılı. Bir tarafın lehine keser gibi çalışmaması lazım. Bunun şartlarına da şüphesiz partiyi yönetenler çok iyi bileceklerdir. Neticede başarı birlik ve beraberliktedir. Ayrı baş çekmekte değildir. Asıl gövdeden ayrılanlar hiç bir zaman başarılı olamazlar. Tek başına da parti kursalar bile. Birilerinin kulağı çınlasın diye düşünüyorum" dedi.

Bülent Arınç: Asıl gövdeden ayrılan başarılı olamaz

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