Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk TV’de katıldığı programda gündeme özel açıklamalarda bulundu.

Gündemde çokça yer alan maaş eleştirilerine, yeni parti iddialarına, İBB seçimlerini ve AK Parti'nin güncel durumunu değerlendiren Bülent Arınç'ın konuşmaları, gündemi yine meşgul edeceği gözüküyor.

"İLK İKAZ 7 HAZİRAN SEÇİMLERİYDİ"

Seçim sonuçlarını çok büyük başarısızlık veya başarı olarak görmediğini belirten Bülent Arınç, AK Parti için ilk ikaz sinyallerinin 7 Haziran seçimlerinde başladığını söyledi. Ayrıca Arınç, eskiden yüzde 50'lik bir kesmin kendilerini sevdiklerini artık bu hissin nefrete dönüştüğünü de sözlerine ekledi.

Bülent Arınç'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Bizim için ilk ikaz belki 7 Haziran seçimleridir. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 ay sonra 1 Kasım'da seçimlerin yenilenmesine karar verince kaybettiğimiz yüzde 9 puanı milletimiz verdi. 7 Haziran'da şunlar sebebiyle seni bu noktaya getirdim. Ama 1 Kasım'da diğer partilere baktım, ümit görmedim. Yine sen iyisin, eksiklerini düzelt, benimle kucaklaş, ben seni başımın üstünde taşıyacağım dedi.

Bu sonucun üzerinde en az 10 faktör sıralarım. Rüzgarımızı, heyecanımızı kaybettik. Sürekli reform yapan devrim içinde bir partiydik. - Bizim hedeflerimize ulaşmamız için ekonomi, hukuk, yargı anlamında yeni stratejiler takip etmemiz gerekiyordu. Kırılma noktaları 17-25 Aralık, Gezi olayları. Sayın Hakan Fidan'ın sorguya çağrılması. Arkasından mahalli seçimlere giderken paralel yapılanma, illegal yapılanma, dersanelerin kapatılmasından sonra ortaya çıkan kaos hükümeti daha sıkı, güvenlikçi bir noktaya getirdi. Hedeflerinden şimdilik vazgeçmek zorunda kaldı. Arkasından 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden olaylar oldu."

"YÜZDE 50 BİZDEN NEFRET EDİYOR"

"Eskiden yüzde 50 bize oy veriyordu, diğer yüzde 50 bizi severdi. Ama şimdi yüzde 50 bizden nefret ediyor. O zaman CHP'ye bakardık, yerine göre kendimizi sosyal demokrat parti olarak görürdük. Avrupalı meslektaşlarımız siz sosyal demokrat parti gibisiniz diyordu."