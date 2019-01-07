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Bulgaristan'da 200 yıllık gelenek: Nehirde erkek halayı

Kalofer kentinde, her yıl 6 Ocak günü erkekler; Tunca Nehri'ne girip, davul eşliğinde halay çekerek, suya atılmış haçı bulmaya çalışıyor.

DHA | 07.01.2019 - 10:31..
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Bulgaristan'ın Kalofer kentinde, Tunca Nehrin'de, 200 yıllık geçmişe sahip olan erkek halayı geleneği hala yaşatılıyor.

HAÇI NEHİRDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kentin erkekleri; her yıl 6 Ocak tarihinde, kentin ortasından geçen Tunca Nehri'nin buzlu sularına girip, davul ve tulum eşliğinde halay çekiyor. Bulgaristan’ın sadece bu şehrine has geleneğine göre; Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişi kutlanırken, haç nehre atılıp, buzlu sulardan onu çıkaranlara bereket, sağlılık ve bol verim getireceğine inanılıyor.

Bulgaristan'da 200 yıllık gelenek: Nehirde erkek halayı

YÜZLERCE ERKEK, BUZ GİBİ HAVAYA ALDIRMADAN NEHİRDE HALAY ÇEKTİ

Halay öncesi suya giren bir grup, sopalarla buzları kırarak kalabalığa hareket edebileceği alan açtı. Bu yıl sıfırın altında 8 dereceye düşen soğuk havaya rağmen yine yüzlerce Kaloferli erkek, Tunca’nın buzlu sularına girip yarım saat boyunca halay çekti.

Katılımcıların ailelerine sağlık, bereket ve kısmet getirdiğine inanan Kalofer sakinleri, geleneğin aynı zamanda yerel turizmi sektörüne de katkı sağladığını ifade etti.

Bulgaristan'da 200 yıllık gelenek: Nehirde erkek halayı

ETKİNLİĞE UNESCO HEYETİ DE KATILDI

Etkinliğe katılmak isteyenlerin, Kalofer ve çevresindeki otelleri doldurduğu ifade edildi. Geleneğin UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras'ına aday olmasından dolayı, bu yıl törene UNESCO heyeti de katılarak izledi. Suya giren erkekler, buzlu suda çekilen halayı vücutları için birer dayanıklılık ve cesaret sınaması olarak kabul ederken, bu geleneğin sağlık, bereket ve 'erkekliğin gücünü' simgelediğine inanılıyor.

Bulgaristan'da 200 yıllık gelenek: Nehirde erkek halayı

Bulgaristan'da 200 yıllık gelenek: Nehirde erkek halayı

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