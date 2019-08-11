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Bulgaristan'da Türk köyünde Şeker Günü

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türklerin yaşadığı Kuşoğlu köyünde, Kurban Bayramı arefesi 43 yıldır 'Şeker Günü' olarak kutlanıyor.

AA | 11.08.2019 - 03:45..
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Kırcaali ilinin Karagözler ilçesine bağlı Kuşoğlu köyünde, 1976'da ev ev gezip şeker toplayan 5 yaşındaki Mesut Rafet'in, yoldan geçen bir yük aracının altına kalarak hayatını kaybetmesi üzerine, her yıl Kurban Bayramı arefesinde "Şeker Günü" kutlamaları yapılıyor.

Bulgaristan'da Türk köyünde Şeker Günü

Bulgaristan'da Türk köyünde Şeker Günü

Geleneğe göre köy muhtarlığı, arefe gününde köy meydanını trafiğe kapatıp tüm çocuklara bayram şekeri dağıttı.

Bu yılki kutlamalara çocuklar yine yoğun ilgi gösterdi.

Bulgaristan'da Türk köyünde Şeker Günü

ÜZÜNTÜSÜ MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜ

Kutlamalara Mesut Rafet'in 71 yaşındaki babası Şaban Rafet de katıldı. Rafet, kutlamalar dolayısıyla üzüntüsünün mutluluğa dönüştüğünü söyledi.

Bulgaristan'da Türk köyünde Şeker Günü

Öğretmen Fatmegül İsmail ise 40 yılı aşkın süredir bu geleneği devam ettirdiklerini belirterek, "Tüm akrabalar, çoluk çocuk herkes bugün bir araya gelir köyümüzde. Arefe günümüzü mutluluk ve şenlik içinde kutluyoruz." dedi.

Bulgaristan'da Türk köyünde Şeker Günü

Köy Muhtarlığı Genel Sekreteri Emine Erdinç de arefe günü kutlama yaptıklarını ifade ederek, "Çocukları ev ev dolaştırmayan muhtarlığımız yıllardır şekerleri çocukların sepetlerine doldurur." diye konuştu.

Bulgaristan'da Türk köyünde Şeker Günü

Bulgaristan'da Türk köyünde Şeker Günü

Bulgaristan'da Türk köyünde Şeker Günü

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