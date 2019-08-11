Kırcaali ilinin Karagözler ilçesine bağlı Kuşoğlu köyünde, 1976'da ev ev gezip şeker toplayan 5 yaşındaki Mesut Rafet'in, yoldan geçen bir yük aracının altına kalarak hayatını kaybetmesi üzerine, her yıl Kurban Bayramı arefesinde "Şeker Günü" kutlamaları yapılıyor.

Bulgaristan'da Türk köyünde Şeker Günü

Geleneğe göre köy muhtarlığı, arefe gününde köy meydanını trafiğe kapatıp tüm çocuklara bayram şekeri dağıttı.

Bu yılki kutlamalara çocuklar yine yoğun ilgi gösterdi.

ÜZÜNTÜSÜ MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜ

Kutlamalara Mesut Rafet'in 71 yaşındaki babası Şaban Rafet de katıldı. Rafet, kutlamalar dolayısıyla üzüntüsünün mutluluğa dönüştüğünü söyledi.

Öğretmen Fatmegül İsmail ise 40 yılı aşkın süredir bu geleneği devam ettirdiklerini belirterek, "Tüm akrabalar, çoluk çocuk herkes bugün bir araya gelir köyümüzde. Arefe günümüzü mutluluk ve şenlik içinde kutluyoruz." dedi.

Köy Muhtarlığı Genel Sekreteri Emine Erdinç de arefe günü kutlama yaptıklarını ifade ederek, "Çocukları ev ev dolaştırmayan muhtarlığımız yıllardır şekerleri çocukların sepetlerine doldurur." diye konuştu.