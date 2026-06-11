Burcu Köksal, Murat Kurum'u ziyaret etti

Ankara'da sürpriz görüşme...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.

Sık sık belediye başkanları ile istişarelerde bulunan Bakan Kurum, bu kapsamda önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi.

BURCU KÖKSAL'DAN MURAT KURUM'A ZİYARET

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ait bir fotoğraf paylaştı.

"İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Görüşmenin içeriğine dair de bilgi veren Kurum, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı’mız Sayın Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı’mız Sayın Veysel Topçu’yu Bakanlığımızda kabul ettik.

Şehrimizin gelişimi için yürüttüğümüz çalışmaları ve planlanan projeleri değerlendirdik. Milletimizin ihtiyaçlarını gidermek için iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

"ŞEHİRLERİMİZE KATKI SAĞLAYACAK YATIRIMLARLA İLGİLİ TALEPLERİMİZİ İLETTİK"

Öte yandan Burcu Köksal, sosyal medya üzerinden görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınladı.

Köksal açıklamasında şunları kaydetti:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u, Dinar Belediye Başkanımız Veysel Topçu ile birlikte ziyaret ederek, kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlarımızla ilgili taleplerimizi ilettik.



Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.



Afyonkarahisarımız için çalışmaya devam ediyoruz”