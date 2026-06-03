Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi sonrası Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde ilk toplantı olaylı geçti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, geçen ay CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Burcu Köksal ile birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da AK Parti'ye geçmesiyle birlikte 2024 yerel seçimleri sonrasında başka partilerden veya bağımsız olarak seçilen belediye başkanlarından AK Parti'ye katılanların sayısı 78'e yükseldi.

BURCU KÖKSAL KATILMADI

Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılmasından sonra yapılan ilk Afyonkarahisar Belediye Meclisi toplantısında AK Partili ve CHP'li üyeler arasında gerginlik çıktı.

Köksal’ın, yıllık izinde olması nedeniyle katılmadığı toplantıya bağımsız üye Gökhan Günal başkanlık etti.

CHP'LİLER PROTESTO ETTİ

Başkan Burcu Köksal ve 5 CHP'li belediye meclis üyesinin AK Parti'ye geçişi, 2 CHP'li üyenin de bağımsız yola devam etme kararı sonrasında çoğunluğun AK Parti'ye geçtiği meclisin açılışı, CHP'li üyelerin dövizli protestosuna sahne oldu.

CHP'li üyeler, Burcu Köksal'a yönelik tepki ifadelerinin yer aldığı dövizler açtı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Toplantı sırasında AK Partili Mahmut Emin Birliktir ve CHP'li Mevlüt Varol arasında tartışma yaşandı. Araya giren meclis üyeleri gerginliği önlemeye çalıştı. Daha sonra bazı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oturuma ara verildi.

Bu sırada toplantıyı takip etmek için gelen eski CHP Tatarlı Belde Başkanı Süleyman Köksal ve Burcu Köksal'ın şoförü ile CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz ve CHP'li meclis üyesi Kemal Demirkırkan arasında tartışma çıktı.

ARAYA GİRDİLER

Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişinin ardından görevinden istifa eden, aynı zamanda kayınbiraderi de olan Süleyman Köksal ile Karadeniz ve Demirkırkan arasındaki tartışmayı, araya girenler önledi.

CHP'Lİ ÜYELER AÇIKLAMA YAPTI

Toplantı sonrasında CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz ve beraberindekiler belediye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Köksal’ın AK Parti’ye geçişine dair konuşma yapmak isteyen CHP’lilere söz verilmemesi eleştirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nde Burcu Köksal ile birlikte AK Parti'li üye sayısı 18 olurken, CHP'li üye sayısı 16'ya düştü. Mecliste 2 bağımsız, 2 de MHP'li üye bulunuyor.