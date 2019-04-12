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Burdur'da gömülen 15 köpek ve 1 kedi için belediyeye ceza

Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi çevresinde gömülü olarak bulunan 15 köpek ve 1 kedi ile ilgili olarak belediyeye idari para cezası uygulandı.

İHA | 12.04.2019 - 01:57..
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Burdur Valiliği, 5 Nisan tarihinde Burdur Belediyesi sorumluluğunda bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi çevresinde açılan çukurlarda plastik çuvallar içerisinde gömülü olarak bulunan yaklaşık 15 köpek ve 1 kediyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada ekiplerce yapılan inceleme, değerlendirme, görgü tanıkları ve Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi sorumlu ve idari personelinin vermiş olduğu bilgiler ışığında elde edilen bulguların incelendiği hatırlatıldı.

BELEDİYEYE İDARİ PARA CEZASI

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Burdur Şube Müdürlüğü tarafından, bakımevinin bağlı olduğu Burdur Belediyesine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada şöyle denildi:

"Olayla ilgili Burdur Belediye Başkanlığından, sorumluluğu bulunan bütün personelin en kapsamlı şekilde tespitinin yapılarak, sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi, ayrıca bu personel hakkında Valiliğimizce yürütülecek işlemlere esas olmak üzere isimlerinin bildirilmesi istenilmiştir. Konunun hassasiyeti ve hayvan haklarının ciddi ölçüde ihlali şeklinde gerçekleşen olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, sorumlular hakkında gereken idari ve adli yaptırımların uygulanması hususunda Valiliğimiz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

Burdur'da gömülen 15 köpek ve 1 kedi için belediyeye ceza

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