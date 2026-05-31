Burdur'da trafik kazası: Evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Anadolu Otoyolu'ndaki kavşaktaki yön tabelası direğine çarpan otomobildeki Yusuf Ergen ve eşi Elif Ergen hayatını kaybetti, çocukları E.G. ağır yaralandı.
Saat 07.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan mevkiinde Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Ergen yönetimindeki otomobil, kavşakta Dörtdivan ilçesine dönüşü gösteren tabela direğine çarptı.
ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin kontrolünde sürücüsü Yusuf Ergen ve eşi Elif Ergen’in hayatını kaybettiği belirlendi.
ÇOCUKLARI AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Araçta bulunan çiftin 6 yaşındaki çocuğu E.G., ağır yaralı olarak Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Cansız bedenler, inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)