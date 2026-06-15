Burdur'da uyuşturucu partisi cezaevinde bitti
Bucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'uyuşturucu partisi'nde gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan mevzubahis evde de ekipler tarafından arama yapıldı.
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Burdur'da O.Ö. isimli şahıs, Bucak ilçe merkezinde Jandarma Komutanlığı birimlerince teknik ve fiziki takibe alındı.
Şüphelinin evine yasa dışı uyuşturucu madde getirdiği ve burada uyuşturucu kullanıp parti yaptığı yönündeki bilgilerin ardından ekipler harekete geçti.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde arama yapıldı.
Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)