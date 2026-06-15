Burdur'da uyuşturucu partisi cezaevinde bitti

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Burdur'da O.Ö. isimli şahıs, Bucak ilçe merkezinde Jandarma Komutanlığı birimlerince teknik ve fiziki takibe alındı.

Şüphelinin evine yasa dışı uyuşturucu madde getirdiği ve burada uyuşturucu kullanıp parti yaptığı yönündeki bilgilerin ardından ekipler harekete geçti.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde arama yapıldı.

Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.