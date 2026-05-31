Burdur’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Burdur’da yalnız yaşayan ve yakınları tarafından bir süredir haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.
Burdur’da gece saat 21.00 sıralarında Emek Mahallesi Farabi Caddesi üzerindeki bir apartmanda yalnız yaşayan Hasan Tekin’den (50) bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Eve giren yakınları Tekin’in cansız bedeni ile karşılaşırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Tekin’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)