Fenerbahçe'de başkanlık yarışı...

Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi.

Genel kurul süreci yaklaşırken başkan adayları, önemli vaatlerde bulunarak taraftarların desteğini almaya çalışıyor.

Daha önce yaptığı bir açıklamada takıma iki dünya yıldızı kazandıracağını söyleyen Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi bu konuda önemli bir adım attı.

FORVETTE HEDEF LEWANDOWSKİ

Safi'nin bu anlamda, önemli bir golcü transferi yapmak istediği biliniyor.

Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski de Hakan Safi'nin transfer listesinde yer alıyor.

RESMİ TEKLİF İLETİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hakan Safi, Robert Lewandowski için resmi teklif yaptı.

Safi'nin futbol operasyonunda yer alan isimler, Robert Lewandowski'nin temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barcelona'ya veda eden 37 yaşındaki Lewandowski, geride kalan sezonda 46 maçta 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

Avrupa'nın önemli takımlarında boy gösteren Polonyalı futbolcunun Fenerbahçe dışında da taliplerinin olduğu konuşuluyor.