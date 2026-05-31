Burdur'daki kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi teslim edildi

Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü mevkiinde Isparta-Antalya karayolu üzerinde, gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; İbrahim Enes O. (25) idaresindeki 32 ABS 038 plakalı otomobil, Şerafettin Şükrullah B. (34) yönetimindeki 06 EHD 360 plakalı araç, İsmail Kır'ın (57) kullandığı 32 GE 132 plakalı araç ve Furkan Kürşat Yıldız'ın (30) idaresindeki 07 FIK 54 plakalı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 32 GE 132 plakalı aracın sürücüsü İsmail Kır ile 07 FIK 54 plakalı aracın sürücüsü Furkan Kürşat Yıldız ve aynı araçta bulunan İnci Yıldız (55) ile Ramazan Yıldız (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada; 32 ABS 038 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Enes O. ile araçta bulunan A.M.O. (21), Z.S.O. (21) ve E.B.K. (10); 06 EHD 360 plakalı aracın sürücüsü Şerafettin Şükrullah B. ile yolcular A.M.B. (31), K.B. (27) ve M.A.O. (6); 07 FIK 54 plakalı araçta bulunan A.Y. (53) ve U.F.D. ile 32 GE 132 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.K. (50) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Isparta, Burdur ve Antalya'dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bucak Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından yol güvenliği sağlanırken araçlarda sıkışan yaralılar, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Yaralılardan E.K., M.A.O. ve K.B.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Bucak Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilirken aynı aileden Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, ve Ramazan Yıldız, Antalya'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETİM ÜYESİ İSE ISPARTA'DA DEFNEDİLECEK

Hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Kır'ın ise Isparta'da ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.