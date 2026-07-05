Burhanetin Duran açıkladı: İşte NATO Zirvesi programı

Türkiye, birçok devlet ve hükümet liderinin katılacağı büyük bir diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan zirveye ilişkin çalışmalar devam ediyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tarihi zirveye ilişkin detayların yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

ZİRVEDE HANGİ KONULAR VAR?

Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecek.



Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir.”

STRATEJİK DÜZEYDE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞLERİ

“Öte yandan, liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Ukrayna’daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır.”

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

“Zirve kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Refikaları Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi konuk devlet ve hükûmet başkanları ile eşlerini 7 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacaklardır.



Kuzey Atlantik Konseyi, 8 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Müttefik Devlet ve Bükûmet Başkanları düzeyinde toplanacaktır.



Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve marjında katılımcı Devlet ve Hükûmet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.”

ZİRVENİN TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ

Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İttifak'ın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip.

Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen Ankara Zirvesi'nin, dünya liderlerini ağırlamasının yanı sıra Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne olması planlanıyor.

Zirvenin, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılması öngörülüyor.

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