Burhanettin Duran: İstanbul kesintisiz ulaşımla buluşacak

İstanbul'da ulaşım yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor.

Yapımı tamamlanan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hattın İstanbul'un ulaşım kapasitesini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.

Duran, söz konusu projenin sadece şehir içi ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki bağlantıyı daha hızlı ve verimli hale getireceğini belirtti.

"MİLYONLARCA VATANDAŞA HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM SAĞLAYACAK"

Paylaşımında hattın sağlayacağı avantajlara dikkat çeken Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak metro hattının İstanbul Havalimanı'nı şehir merkeziyle entegre ederek milyonlarca vatandaşın ulaşımını kolaylaştıracağını ifade etti.

Duran, hattın kesintisiz ulaşım imkânı sunacağını belirterek, yolcuların zamandan tasarruf edeceği modern bir ulaşım sisteminin hizmete alınacağını kaydetti.

Halkalı-Arnavutköy metro hattı 19 Haziran'da açılıyor

TÜRKİYE'NİN EN UZUN VE EN HIZLI METRO RİNG HATTI

Burhanettin Duran, paylaşımında hattın teknik özelliklerine de değindi. Toplam 69 kilometrelik uzunluğa sahip metro hattının, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro ring hattı olma özelliğini taşıdığını belirten Duran, projenin ulaştırma alanında önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Hattın yüksek kapasitesi sayesinde İstanbul'un yoğun ulaşım yükünün azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYLE DONATILDI

Metro hattının altyapısında yerli ve milli teknolojilerin kullanıldığına işaret eden Duran, sürücüsüz işletim sistemiyle hizmet verecek hattın modern ulaşım teknolojilerinin en güncel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Güçlü teknik altyapısı ve ileri teknoloji unsurlarıyla dikkat çeken projenin, Türkiye'nin ulaştırma alanındaki vizyonunu ortaya koyan önemli yatırımlardan biri olduğu değerlendiriliyor.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNUN BİR YANSIMASI"

Paylaşımında projeyi "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun önemli eserlerinden biri olarak nitelendiren Duran, hattın hem İstanbul'a hem de ülke genelindeki ulaşım yatırımlarına örnek teşkil edeceğini belirtti.

Duran, açıklamasının sonunda metro hattının İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ederek projede emeği geçen kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

ULAŞIMDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın devreye girmesiyle birlikte İstanbul'un raylı sistem ağı daha da genişlerken, kent içi ulaşımda entegrasyonun güçlendirilmesi ve havalimanına erişimin daha hızlı hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni hattın özellikle şehir trafiğinin yoğun olduğu güzergâhlarda önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.