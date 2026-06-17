Halkalı-Arnavutköy metro hattı 19 Haziran'da açılıyor

Türkiye, başta İstanbul olmak üzere birçok kentte şehir işi ulaşım ağlarını geliştirmeye devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda Megakent'in hemen hemen her noktasında bir metro istasyonu bulunuyor.

Birbiri ile bağlantılı ağların sunduğu imkanlar ile vatandaşlar, hem zaman hem de konfor kazanıyor.

Önümüzdeki günlerde söz konusu metro hatlarına bir yenisi daha eklenecek.

"19 HAZİRAN'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEŞRİFLERİ İLE AÇILACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattına yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Projenin Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası, 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

İKİ AYRI BÖLÜMDE PLANLANDI

Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hatları olarak iki bölümde planladıklarını hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, ayrıca Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe kesimini 29 Ocak 2024'te ve İstanbul Havalimanı-Halkalı hattının 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane kesimini de depo bağlantı hatları dahil 19 Mart 2024'te devreye aldıklarını anımsattı.

"69 KİLOMETRELİK RİNG HATTINI TAMAMLADIK"

Proje kapsamında 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık.



Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy güzergahında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız.”

BİRDEN FAZLA HAT İLE BAĞLANTISI OLACAK

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını ifade etti.

"SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Halkalı İstasyonu'nda hattın Marmaray ile entegre olacağına işaret eden Uraloğlu, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahında seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk'te 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'de 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'de 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz'da 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane güzergahında da 48 dakikaya düşecek." ifadelerini kullandı.