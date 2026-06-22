Burhanettin Duran: Yeşil Vatan'a sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır

Türkiye'nin kanayan yaralarından bir tanesi...

Yaz aylarında yurt genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle yeşil alanlar ciddi zarar görüyor.

Özellikle insan kaynaklı ihmaller nedeniyle milyonlarca metrekarelik hektar alan küle dönüyor.

TEDBİRLER BU YIL ERKEN ALINDI

Bu yıl ise Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yapılan çalışmalar ile aylar öncesinden tedbir alındı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu hazırlıklara değindi.

"YEŞİL VATANI YALNIZ BIRAKMIYORUZ"

"Yeşil Vatan'a sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır." diyen Duran, şu ifadeleri kullandı:

“Ormanlarımız; her canlının ortak evi, nefesimiz ve yarınlarımızın teminatıdır.



776 gözetleme kulesi, 175 hava aracı, 5 bin 597 kara aracı, 28 bin orman kahramanı personelimiz ve yüz binlerce gönüllümüzle; 7 gün 24 saat "Yeşil Vatan"ı yalnız bırakmıyoruz.”

"ORTAK GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Bu konuda büyük bir kararlılık içinde olduklarını vurgulayan Duran, "Teknoloji, özveri ve sonsuz bir sadakatle; yanan her karış ormanlarımızı küllerinden yeniden yeşertmek için mücadele ediyoruz.

Doğamızı korumak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.