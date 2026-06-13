Burhanettin Duran'dan A Milli Takım'a destek mesajı: Yolun sonu kupa olsun

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayınladı.

Duran, mesajında futbolun Türkiye için yalnızca bir spor dalı olmadığını belirterek, sokaklarda başlayan hayallerin ve milyonları bir araya getiren ortak bir tutkunun simgesi olduğunu ifade etti.

"BU BAŞARIYI DAHA DA İLERİYE TAŞIMANIN ZAMANI"

Ülkenin dört bir yanında yüz binlerce çocuğun Ay-Yıldızlı formayı giyme hayaliyle futbol oynadığını kaydeden Duran, milli takım oyuncularının da aynı hayallerle yetişerek büyük bir başarıya ulaştığını söyledi.

A Milli Takım futbolcularının yetenekleri, çalışkanlıkları ve azimleri sayesinde Dünya Kupası bileti aldığını belirten Duran, “Tam 24 yıllık bir hasrete son vererek bu aziz milleti yeniden futbolun en büyük sahnesine taşıdınız. Bu büyük sahneye uzanan yolda takım olarak gösterdiğiniz gayrete hepimiz şahidiz. Şimdi ise tüm dünyanın gözü önünde bu başarıyı daha da ileriye taşıma zamanı” ifadelerini kullandı.

"86 MİLYONUN KALBİ SİZLERLE ATACAK

Turnuva boyunca milli takıma olan desteğin süreceğini vurgulayan Burhanettin Duran, 86 milyon vatandaşın kalbinin milli takım için atacağını ve dualarının futbolcularla birlikte olacağını söyledi.

Elde edilecek sonucun ne olursa olsun milletin takımı gururla bağrına basacağını ifade eden Duran, takımın yeteneğine, mücadele gücüne ve birlik ruhuna olan inancının tam olduğunu dile getirdi.

Mesajının sonunda teknik heyet, yöneticiler ve milli takıma emek veren tüm görevlilere başarılar dileyen İletişim Başkanı Duran, “Vurduğunuz gol, yolun sonu kupa olsun inşallah. Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin” sözleriyle A Milli Takım'a desteklerini iletti.