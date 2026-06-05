Burhanettin Duran'dan Dünya Çevre Günü mesajı

5 Haziran Dünya Çevre Günü için birçok programlar düzenleniyor.

Dünya Çevre Günü'nü kutlayan mesajlar paylaşılıyor.

"ÇEVREYİ KORUMAK GELECEĞE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Nsosyal hesabından Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nı kutlayan bir mesaj paylaştı.

Burhanettin Duran, mesajında "Çevreyi korumak, yalnızca doğaya karşı değil, geleceğimize karşı da sorumluluğumuzdur. Bugün attığımız her adım; yarın çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın nasıl şekilleneceğini belirlemektedir." ifadelerine yer verdi.

"SIFIR ATIK HAREKETİ FARKINDALIK OLUŞTURDU"

Duran, mesajının devamında şunları yazdı:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılması konusunda ülkemizde güçlü bir farkındalık oluşturmuş, kısa sürede uluslararası ölçekte takdir gören örnek bir çevre seferberliğine dönüşmüştür.

Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasın, korunan bir çevre ve sürdürülebilir bir dünya olduğuna inanıyoruz. Daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için doğayla uyumlu bir yaşam anlayışını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun."