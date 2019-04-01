Bursa Nilüfer'de CHP kazandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Turgay Erdem kazandı. YSK sonuçlarına göre Turgay Erdem, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki seçim ofisinin önünde toplanan coşkulu kalabalığa hitap etti. Seçim kampanya döneminde Nilüfer'i mahalle mahalle, adım adım gezdiğini belirten Erdem, bunun sonucunda elde edilen büyük başarının asıl sahibinin Nilüferliler olduğunu söyledi.

TURGAY ERDEM KİMDİR

Turgay Erdem, 1959'da Bursa'da doğdu. İlköğrenimini Orhangazi Yenisölöz beldesinde, orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde yaptı. 1977'de girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni 1983'te bitirdi. 1985'te Bursa'da serbest mimar olarak çalışmaya başladı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile yönetiminde çeşitli görevler aldıktan sonra, 1998'den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı'na seçildi.

2000-2004 yıllarında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinde yer alarak Nilüfer Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. 2006'da Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Çağdaş Eğitim Kooperatifi başta olmak üzere eğitim ve kültürel faaliyetler yürüten birçok derneğin üyesi olan Turgay Erdem, kentin gelişimine katkı sağlayan ve Nilüfer'e kazandırılan birçok projenin gerçekleşmesinde görev aldı. 35 yılı aşkın bir süre Nilüfer'de ikamet eden Turgay Erdem bir kız babası ve bir torun dedesi.