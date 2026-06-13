Bursa’da 12 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.H., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.H.’nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.'nin saklandığı adres tespit edildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.H.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)