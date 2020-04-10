Bursa'da 13 aylık bebek koronavirüsü yendi

Bursa'da, 13 aylık olan kız bebeği Z.D., rahatsızlanmasının ardından ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Bebeğin, hastanede yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.
TEDAVİ GÖRDÜ, VİRÜSÜ YENDİ
Hastanede tedaviye alınan Z.D., 5 günlük tedavinin ardından alkışlarla evine uğurlandı.
Z.D.'nin tedavisini yürüten Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Muhammet Furkan Korkmaz, "Tedavinin 5'inci gününde numunesi negatif geldi. Şikayetleri geriledi, biz de evde kullanacağı ilaçları düzenleyerek hastamızı taburcu ettik. Şu anda durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.