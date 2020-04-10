Bursa'da 13 aylık bebek koronavirüsü yendi

Normal şartlarda olması gereken zeka seviyesinin altındaki kişilerin belirli alanlara olan eğilimleri ve özel yetenekleriyle ilgili sendroma verilen isimdir.

ABD'de korona nedeniyle bin 878 kişi daha öldü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, oğlunun zamana ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

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Hosting nedir

Hosting veya Barındırma, bir web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır.