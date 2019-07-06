taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Bursa'da 1,5 tonluk boğa 45 bin liradan satışa çıkarıldı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 1,5 ton ağırlığındaki 'Cemil' isimli kurbanlık boğa, 45 bin liradan satışa sunuldu.

DHA | 06.07.2019 - 09:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Balaban Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Necati Acar (28), 1,5 ton ağırlığında, 2,5 yaşındaki 'Cemil' ismini verdiği Simental melezi ırkı boğasını satışa çıkardı.

45 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDIM

Henüz 6 aylık iken satın aldığı boğasını kurban için satışa çıkardığını ifade eden Acar, "Her sene kurban için büyükbaş hayvan yetiştiriyorum. 'Cemil' ismini verdiğim boğamı 6 aylık iken komşu köyden satın aldım. Simentel melezi ırkından olan boğam şu an 2,5 yaşında ve büyükbaş hayvanlarımın arasında en ağır kiloya sahip. Boğamı 45 bin liraya satışa çıkardım. Alıcılarını bekliyorum." dedi.

Bursa'da 1,5 tonluk boğa 45 bin liradan satışa çıkarıldı

DOĞAL VE YARARLI ÜRÜNLERLE BESLİYORUM

Bu zamana kadar hep doğal yiyecekler kullandığını söyleyen Acar, "Hayvanlarımı hep en doğal ve yararlı ürünlerle besliyorum. Kendi ekmiş olduğum mısır, arpa, buğday ve ekstra olarak besi yemi veriyorum. Hayvanlarım da hiçbir şekilde hap veya iğne yoktur." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

132
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

85
Afrika Uluslar Kupası'nda Belhanda'lı Dirar'lı Fas elendi

Afrika Uluslar Kupası'nda Belhanda'lı Dirar'lı Fas elendi

5
Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

35
Ankara Ekspresi 8 yıl sonra yeniden İstanbul yolunda

Ankara Ekspresi 8 yıl sonra yeniden İstanbul yolunda

9
İsrail 1948 ve sonrasındaki katliamların izlerini siliyor

İsrail 1948 ve sonrasındaki katliamların izlerini siliyor

27
Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir