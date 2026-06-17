Bursa'da 2 gündür aranan Yunus Emre Türk'ün cansız bedeni bulundu

Bursa'da Pazartesi günü oturduğu evden çıkan 25 yaşındaki Yunus Emre Türk'ten bir daha haber alınamadı.

Ailesinin yaptığı kayıp ihbarı üzerine Yunus Emre Türk hakkında arama faaliyeti başlatıldı.

NİLÜFER ÇAYI'NDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'ndaki Nilüfer Çayı'nda, devriye atan güvenlik görevlileri tarafından çayın içerisinde hareketsiz yatan birinin olduğunu fark etti.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hareketsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan inceleme sonucu cansız bedeninin Yunus Emre Türk'e ait olduğu anlaşıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen Yunus Emre Türk'ün yakınları, sinir krizi geçirdi.

Ailenin dün sabah bölgede arama yaptıkları ancak herhangi bir ize rastlamadıkları ortaya çıktı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Türk'ün cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.