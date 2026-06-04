Bursa'da 4 yaşındaki çocuk akıma kapıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Gül Caddesi’nde bulunan bir konutta saat 00.00 sıralarında 4 yaşındaki Muhammed Ö., ev içerisinde oyun oynadığı sırada elektrik prizine parmağını soktu.

Elektrik akımına kapılan küçük çocuk, ailesinin hızlı müdahalesiyle prizden uzaklaştırıldı.

AİLE HASTANEYE KOŞTU

Olayın ardından panik yaşayan aile, Muhammed Ö.’yü özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğun durumunun daha kapsamlı değerlendirilmesi gerektiği belirlendi.

İlk tetkiklerin ardından küçük çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun burada ileri tetkik ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Hastanede tedavisi süren 4 yaşındaki Muhammed Ö.’nün sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi. Yetkililer, çocuğun hayati riskine ilişkin net bir açıklama yapmazken, sürecin kontrol altında olduğu aktarıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Evdeki elektrik tesisatı ve olayın meydana geliş şekline ilişkin detayların araştırıldığı öğrenildi.

UZMANLARDAN UYARI: EV KAZALARINA DİKKAT

Yaşanan olay, özellikle küçük çocukların bulunduğu evlerde elektrik prizleri ve benzeri riskli alanların korunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, priz koruyucularının kullanılması ve çocukların elektrik kaynaklarından uzak tutulması gerektiğini hatırlatıyor.