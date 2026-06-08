Bursa'da 8 yaşındaki oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılıp hayatını kaybetti
İznik ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki oğlunu kurtarmak için dalgaların arasına atlayan 52 yaşındaki emekli polis memuru, akıntıya kapılarak yaşamını yitirirken olaydan 5 dakika önce baba ve oğlunun suda oyun oynadıkları görüntüler ortaya çıktı.
Bursa'nın İznik ilçesinde acı olay...
Eskişehir'den tatil amacıyla İznik'e gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, oğlu Y.Ç. ile birlikte serinlemek için göle girdi.
Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan küçük Y.Ç., suda yüzmekte güçlük çekerek çırpınmaya başladı.
OĞLUNU KURTARMAK İÇİN DALGALARA ATLADI
Oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Sinan Çağlayan, hemen müdahale etmek için ileriye doğru atıldı.
Dalgalara yenik düşen fedakar baba, bir süre sonra gözlerden kayboldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Sahildeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen göle koştu ve 8 yaşındaki Y.Ç.'yi sudan çıkarmayı başardı.
Olay yerine gelen Mudanya Deniz Polisi ve dalgıç ekipleri, Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Memleketi Eskişehir'de toprağa verilen Çağlayan'dan geriye ise en acı kareler kaldı.
Oğlu ile birlikte gölde eğlenirken eşi tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.