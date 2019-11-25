taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7082
Euro
6.2942
Altın
1458.89
Borsa
107406.58
Gram Altın
267.699
Bitcoin
39156.61

Bursa'da 87 yaşındaki adam metrelerce sürüklenerek öldü

Ankara Yolu Caddesi'nde minibüsün çarptığı 87 yaşındaki yaşlı adam, 500 metre minibüsün altında sürüklendi. Yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

AA | 25.11.2019 - 09:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

87 yaşındaki Ferhat Sultansu, minibüsün kendisine çarpıp sürüklemesiyle feci bir şekilde can verdi.

Suriyeli Ahmad K. idaresindeki minibüs, Ankara Yolu Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yakınında Ferhat Sultansu'ya çarparak sürüklemeye başladı.

500 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazayı fark etmeyen Ahmad K.'nin yoluna devam ettiğini gören arkasındaki bir otomobil sürücüsü, selektör yaparak bu kişiyi durdurmaya çalıştı.

Ahmad K.'nin durmaması üzerine yaklaşık 500 metre ileride minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü, aracın altında bir kişinin sürüklendiğini söyledi.

Bursa'da 87 yaşındaki adam metrelerce sürüklenerek öldü

Bursa'da 87 yaşındaki adam metrelerce sürüklenerek öldü ViDEO

HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Sultansu, çevredekilerin de yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da 87 yaşındaki adam metrelerce sürüklenerek öldü

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ARACINA BİNEREK KAÇTI

Polisler gelmeden önce yol kenarına çekme bahanesiyle aracına binen Ahmad K., olay yerinden kaçtı.

Bursa'da 87 yaşındaki adam metrelerce sürüklenerek öldü

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerin evinde gözaltına aldığı bu kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bursa'da 87 yaşındaki adam metrelerce sürüklenerek öldü

"KORKTUM VE KAÇTIM"

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Ahmad K.'nin polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde, "Ne zaman çarptığımı ve nasıl olduğunu bilmiyorum. Yolda seyir halindeyken bir otomobil önümü kesti ve aracın altında birisinin olduğunu söyledi ve şoka girdim. Yaşlı adamı oradan çıkartmamızın ardından ambulans geldi ve ben de korktum eve kaçtım." diye konuştuğu ortaya çıktı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

63
Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

276
Ermeni tasarısının geçmesini Beyaz Saray önlemiş

Ermeni tasarısının geçmesini Beyaz Saray önlemiş

22
Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik

Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik

56
Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor

45
Ülkelerindeki krizden kaçan İranlılar Türkiye’yi seçiyor

Ülkelerindeki krizden kaçan İranlılar Türkiye’yi seçiyor

74
Fatih'te kızını vuran polisin ifadesi paylaşıldı

Fatih'te kızını vuran polisin ifadesi paylaşıldı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir