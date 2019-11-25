Bursa'da 87 yaşındaki adam metrelerce sürüklenerek öldü

87 yaşındaki Ferhat Sultansu, minibüsün kendisine çarpıp sürüklemesiyle feci bir şekilde can verdi.

Suriyeli Ahmad K. idaresindeki minibüs, Ankara Yolu Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yakınında Ferhat Sultansu'ya çarparak sürüklemeye başladı.

500 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazayı fark etmeyen Ahmad K.'nin yoluna devam ettiğini gören arkasındaki bir otomobil sürücüsü, selektör yaparak bu kişiyi durdurmaya çalıştı.

Ahmad K.'nin durmaması üzerine yaklaşık 500 metre ileride minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü, aracın altında bir kişinin sürüklendiğini söyledi.

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HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Sultansu, çevredekilerin de yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ARACINA BİNEREK KAÇTI

Polisler gelmeden önce yol kenarına çekme bahanesiyle aracına binen Ahmad K., olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerin evinde gözaltına aldığı bu kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"KORKTUM VE KAÇTIM"

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Ahmad K.'nin polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde, "Ne zaman çarptığımı ve nasıl olduğunu bilmiyorum. Yolda seyir halindeyken bir otomobil önümü kesti ve aracın altında birisinin olduğunu söyledi ve şoka girdim. Yaşlı adamı oradan çıkartmamızın ardından ambulans geldi ve ben de korktum eve kaçtım." diye konuştuğu ortaya çıktı.