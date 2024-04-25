Ekonomide gözler ilk çeyrek verilerine çevrildi Ekonomide gündem yoğunlaşıyor. Önümüzdeki hafta, ihracattan enflasyona kadar Türk ekonomisindeki önemli verilerin açıklanması bekleniyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugün açıklayacağı faiz kararı, piyasalarda merakla takip ediliyor.

TCMB PPK bugün toplanacak. Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 500 baz puan artırılmıştı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, TCMB'nin politika faizini bugün yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

TÜİK'in açıklayacağı veriler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da süreç içinde mart ayına dair dış ticaret, hizmet üretici fiyat endeksi ve yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini paylaşacak.

Ekonomide gözler bir yandan nisan ayının son günlerinde açıklanacak verilere, diğer yandan mayıs ayındaki hareketliliğe çevrilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugün açıklayacağı faiz kararı piyasalarda merakla bekleniyor.

Sıcak gündem Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne yansıyacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) de Sapanca'da başlıyor. Bugün kokteylle gerçekleşecek buluşmanın ardından yarın zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması planlanıyor.

Ekonomi, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerin konuşma yapacağı zirvede; iş dünyasında büyüme, sürdürülebilirlik, teknolojik dönüşüm, yeni nesillerin eğitimine ve geleceğine yatırım gibi konular ele alınacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de mart ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yarın paylaşacak.

Yeni haftada veri gündemi yoğun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 29 Nisan Pazartesi günü nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Endeks şubatta 99 iken martta yüzde 1 artarak 100 değerini almıştı.

Kurum, bu ayın son gününde mart ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile yılın ilk çeyreğine dair turizm istatistiklerini de açıklayacak.

Turizm geliri 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar olmuştu.

Nisan ayı ihracat rakamları paylaşılacak

Ticaret Bakanlığı da mayıs ayının ilk günlerinde nisan ayı ihracat rakamlarını duyuracak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart verilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Enflasyon verileri 3 Mayıs'ta açıklanacak

TÜİK, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini de 3 Mayıs Cuma günü kamuoyuyla paylaşacak.

Tüketici fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 3,16, yurt içi üretici fiyat endeksi de yüzde 3,29 artış göstermişti.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 68,5, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 51,47 olarak gerçekleşmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)