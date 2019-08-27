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Bursa'da atık yağ karıştırılmış 10 ton yakıt bulundu

Son aylarda otobüslerin arka arkaya yanmasının ardından yapılan operasyonda Bursa'da atık yağ karıştırılmış 10 ton akaryakıt ele geçirildi.

AA | 27.08.2019 - 09:52..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir geri dönüşüm tesisinde, piyasadan toplanan atık yağların "ucuz yakıt" olarak kullanılan ve özellikle otobüs yangınlarıyla gündeme gelen karışımlı akaryakıta çevrilerek satıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu adreste yaptıkları aramalarda tanklara doldurulmuş 6 ton karışımlı akaryakıt buldu.

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Geri dönüşüm tesisi olarak hizmet vermesi gereken iş yerinin, kullanılan teknik ekipmanlarla tamamen karışımlı akaryakıt tesisine dönüştürüldüğü belirlendi.

Ayrıca, özel olarak içine depo monte edilen minibüsteki 4 ton yakıt muhafazaya alındı.

Ekipler, iş yeri sahibi H.B. ve minibüsü kullanan Y.L. ile O.A'yı yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan operasyon, polis kameralarınca kaydedildi.

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