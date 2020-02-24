Bursa'da babasını öldüren evlat tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ören Sokağı'nda yaşayan E.Y. (37), evinin yakınındaki Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek babasını öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini belirtmişti.

Vücudunda yaralar olan ve kavga ettiği anlaşılan zanlının evine giden polis ve sağlık ekipleri, baba Mehmet Y.'yi (57) kanlar içinde hareketsiz yatarken bulmuştu.

BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

Mehmet Y.'nin, başına ve sırt bölgesine aldığı balta darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

TUTUKLANDI

E.Y.'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI ORTAYA ÇIKTI

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin, cinayeti babasıyla aralarında çıkan tartışma sırasında işlediği öğrenildi.