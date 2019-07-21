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Bursa'da bina çatısı alev aldı

Orhangazi ilçesindeki çatı yangını, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangına kısa sürede müdahale edildi.

İHA | 21.07.2019 - 12:24..
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Bursa’da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, mahalle sakinleri sokağa döküldü.

ALEV KISA SÜREDE YÜKSELDİ

Osmangazi ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepli 3 katlı binanın çatısından dumanlar çıkmaya başladı.

Kısa sürede yükselen alevler, binanın çatısını sardı.

Bursa'da bina çatısı alev aldı

Bursa'da bina çatısı alev aldı İZLE

ÇATIDAKİ KÖPEK MERAK KONUSU

Vatandaşları sokağa döken yangında çatıda bulunan köpeğin alıp alınmadığı merak konusu olurken, kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.

Bursa'da bina çatısı alev aldı

ÇATIDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, çatıda büyük hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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