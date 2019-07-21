Bursa’da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, mahalle sakinleri sokağa döküldü.
ALEV KISA SÜREDE YÜKSELDİ
Osmangazi ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepli 3 katlı binanın çatısından dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede yükselen alevler, binanın çatısını sardı.
Bursa'da bina çatısı alev aldı İZLE
ÇATIDAKİ KÖPEK MERAK KONUSU
Vatandaşları sokağa döken yangında çatıda bulunan köpeğin alıp alınmadığı merak konusu olurken, kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.
ÇATIDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU
Yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, çatıda büyük hasar meydana geldi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.