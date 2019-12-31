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Bursa'da bir baba para isteyen oğlunu tüfekle vurdu

Bursa'da kendisinden para isteyen oğluyla tartışmaya başlayan baba, oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.

DHA | 31.12.2019 - 04:53..
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Bursa'nın Yenişehir'e bağlı kırsal Akçapınar Mahallesi'nde, Tuncay T. babası Öncel T.'nin evine gidip iddiaya göre kendisinden para istedi.

POMPALI TÜFEKLE OĞLUNA ATEŞ ETTİ

Öncel T., oğlunun istediğini geri çevirince iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Öncel T., odasının duvarında asılı olan pompalı tüfeği alıp, oğluna ateş açtı.

Bursa'da bir baba para isteyen oğlunu tüfekle vurdu

BABA GÖZALTINA ALINDI

Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu iki bacağından yaralanan Tuncay T. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tuncat T.'ye ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri baba Öncel T.'yi gözaltına aldı.

Bursa'da bir baba para isteyen oğlunu tüfekle vurdu

Bursa'da bir baba para isteyen oğlunu tüfekle vurdu

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