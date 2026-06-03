Bursa'da bir kadın 10 yaşındaki evladının gözü önünde eşi tarafından öldürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde yaşayan çift arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü.

Zafer G., eşi Güzde G.'yi defalarca bıçakladı, ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, evde bulunan 10 yaşındaki çocuk ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Güzde G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olayın şüphelisi Zafer G., kısa süre içerisinde Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan aile yakınları olay yerine akın etti. Yakınlarının gözyaşları içinde fenalaştığı, bazı kişilerin sinir krizi geçirdiği görüldü.

Polis ve sağlık ekipleri, aile fertlerini sakinleştirmekte güçlük çekti.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Güzde G.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.