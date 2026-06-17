Bursa'da ehliyetsiz sürücü, kazaya karıştı.

Gemlik ilçesinde ehliyetsiz olan ve henüz ismi öğrenilemeyen genç, babasına ait otomobili habersiz şekilde alarak trafiğe çıktı.

Bir süre ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil, ilk olarak yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı.

MAĞAZAYA DALDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, Ahmet Ergün'e ait motosiklet satış mağazasına girerek büyük maddi hasara yol açtı.

Kaza sırasında iş yerinin camları kırılırken, içeride sergilenen motosikletler de devrildi.

6 MOTOSİKLET PERT OLDU

Kazada, Ahmet Ergün'e ait iş yerinde bulunan sıfır kilometre 6 motosiklet kullanılamaz hale geldi. İş yerinin iç bölümünde de ciddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İlk belirlemelere göre, iş yerinde oluşan hasar ve pert olan motosikletlerle birlikte olayın toplam maddi bilançosunun yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olduğu belirtildi.

Yaşanan olay sonrası iş yeri sahipleri büyük şok yaşadı.

SİGORTA ZARARI KARŞILAMADI

İddiaya göre, otomobili kullanan gencin ehliyetsiz olması nedeniyle oluşan zararın, sigorta tarafından karşılanmadığı öğrenildi.

Ahmet Ergün'e ait iş yerinde meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaptı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.