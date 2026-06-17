Bursa'da elektrikli scooter üzerinde tehlikeli yolculuk

Bursa'da elektrikli scooter sürücüsü, hem kendi canını hem de trafikte diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde elektrikli scooter kullanan bir kişi, trafikte adeta ölümle dans etti.

EKİPMAN KULLANMADI

Yaklaşık 90 kilometre hıza ulaştığı öne sürülen sürücünün, herhangi bir kask ve koruyucu ekipman kullanmadan seyretmesi dikkat çekti.

SÜRÜCÜLER KAYDETTİ

Arkadan gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, scooter sürücüsünün araçların arasında ilerlediği ve yüksek hızla yol aldığı görüldü.