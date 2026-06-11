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Bursa'da fabrika inşaatında iş kazası: 1 yaralı

Bursa'da yapımı devam eden fabrika inşaatında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

İHA İHA
Bursa'da fabrika inşaatında iş kazası: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren fabrika inşaatında çalışan 54 yaşındaki Murat A., montaj çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Murat A., daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)