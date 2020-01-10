taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8963
Euro
6.5471
Altın
1551.49
Borsa
118361.57
Gram Altın
293.507
Bitcoin
45611.89

Bursa'da gencin dikkati faciayı önledi

Arkadaşıyla sohbet eden Erman Day, yola bir bebek arabasının geldiğini götünce koşarak yolun karşısına geçti ve bebek arabasını kenara çekti.

İHA | 10.01.2020 - 10:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da Osmangazi'ye bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde, içerisinde bebek olan ve yola doğru gelen bebek arabasını koşarak kenara çeken Erman Day, olası bir faciayı önledi.

''ONU GÖRÜNCE FIRLADIM''

Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada bebek arabasını fark ettiğini belirten Erman Day, "Arkadaşlarla olay günü muhabbet ediyorduk. Yolun işlek olduğu saatlerde karşı taraftan bebek arabasını görünce hemen koştum. Kim olursa aynı şeyi yapardı. İçerisinde bebek olduğunu görmedim. Onu oradan alınca bebek olduğunu fark ettik. Annesini uyardık. Buradan otobüsler, servis araçları, taksiler geçiyor. Sol tarafımdan normalde araç geliyordu. Onu görünce fırladım. Annesi arabayı bırakarak perdeciye girdi. Girerken yanında bebek yoktu." dedi.

Bursa'da gencin dikkati faciayı önledi ViDEO

Bursa'da gencin dikkati faciayı önledi

Bursa'da gencin dikkati faciayı önledi

Bursa'da gencin dikkati faciayı önledi

Bursa'da gencin dikkati faciayı önledi

İlginizi Çekebilir
Otomobil ile kömür yüklü tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Afyonkarahisar'da otomobilin kömür yüklü tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy sahilde erkek cesedi bulundu
Deniz polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, Vehbi Bayrak'a ait olduğu tespit edildi.
FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması bylock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Uyuyamayan ayılar balık aradı
Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan boz ayılar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusuna yatmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

70
Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

100
İdlib'de ateşkes ilan edildi

İdlib'de ateşkes ilan edildi

64
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

33
Boğaz'ın girişinde tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı

Boğaz'ın girişinde tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı

181
Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı

113
Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret ve EYT açıklaması

389
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir