Bursa'da gencin dikkati faciayı önledi

Bursa'da Osmangazi'ye bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde, içerisinde bebek olan ve yola doğru gelen bebek arabasını koşarak kenara çeken Erman Day, olası bir faciayı önledi.

''ONU GÖRÜNCE FIRLADIM''

Arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada bebek arabasını fark ettiğini belirten Erman Day, "Arkadaşlarla olay günü muhabbet ediyorduk. Yolun işlek olduğu saatlerde karşı taraftan bebek arabasını görünce hemen koştum. Kim olursa aynı şeyi yapardı. İçerisinde bebek olduğunu görmedim. Onu oradan alınca bebek olduğunu fark ettik. Annesini uyardık. Buradan otobüsler, servis araçları, taksiler geçiyor. Sol tarafımdan normalde araç geliyordu. Onu görünce fırladım. Annesi arabayı bırakarak perdeciye girdi. Girerken yanında bebek yoktu." dedi.

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