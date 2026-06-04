Bursa'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

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Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda kimse yara almazken, işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.