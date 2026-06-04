Bursa'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Bursa'da faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmazken, işletmede maddi hasar oluştu.
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Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda kimse yara almazken, işletmede maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)