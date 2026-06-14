Bursa'da hapis cezası bulunan firariyi özel harekat yakaladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bursa'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüye Özel Harekat müdahale etti.

"Kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S.‘nin izi sürüldü.

Şahsın, Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi teslim olması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Ancak tüm çağrılara rağmen kapıyı açmayan firari hükümlü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Dakikalar süren bekleyişin ardından bölgeye Özel Harekat polisleri sevk edildi.

KAPI KIRILDI

Evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken operasyon kapsamında, koçbaşıyla kapı kırılarak içeri girildi.

Polis ekiplerinin eve girmesiyle birlikte şüpheli gözaltına alındı.

PİŞKİN SÖZLER

Öte yandan, operasyon anları basın mensuplarının kameralarına yansırken, saatlerce kapıyı açmayarak ekiplere direnen şahıs gözaltına alınırken, "Niye kapıyı çalmıyorsunuz? Çalsanız kapıyı açardım, sabah kimlik kontrolüne girdim, evine git dediler." şeklindeki sözleriyle ekipleri kandırmaya çalıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine gönderildi.